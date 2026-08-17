Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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17.08.2026 09:47:00
Where Palantir Stock Lands in 5 Years Comes Down to One Number
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) costs about 150 times earnings. As of this writing, shares sit near $174, valuing the artificial intelligence (AI) software specialist at $418 billion -- about 16% below their record high of $207.52.For the stock to beat a 10%-a-year market over the next five years, that $418 billion has to compound into roughly $674 billion by mid-2031. And that requirement arguably translates all the way down to a single figure: revenue growth of about 36% a year, sustained for five straight years.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Comes S.A.
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