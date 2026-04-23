The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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23.04.2026 12:15:00
Where to Put $1,000 When the Market Is This Uncertain
Since the end of March, the S&P 500 has bounced back nicely, rising 12% in three weeks (as of April 20). But this was after the benchmark had a sluggish start to the year, posting a meaningful loss in the first quarter of 2026.The market is never completely in the clear, though. Investors have a lot to think about, like the Middle East conflict, inflationary pressures, and artificial intelligence (AI). It might be a good idea to find safer places to park your hard-earned savings.Here's where to invest $1,000 in an uncertain market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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