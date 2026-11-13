AGNC Investment b Aktie
WKN DE: A2ASWX / ISIN: US00123Q3020
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13.11.2026 20:30:00
Where Will AGNC Investment Stock Be in 5 Years?
AGNC (NASDAQ: AGNC), the world's second-largest mortgage real estate investment trust (mREIT), pays a massive forward dividend yield of 17.6%. But over the past five years, its stock declined nearly 50%, delivering a dismal total return of 2%. Let's see why AGNC's stock flopped -- and where it will head higher or lower over the next five years.
As an mREIT, AGNC buys mortgage-backed securities (MBS). To generate stable profits, it borrows at short-term rates to buy longer-term MBS.
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