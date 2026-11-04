Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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04.11.2026 10:02:00
Where Will Amazon Be in 5 Years?
Amazon (NASDAQ: AMZN) became a tech giant thanks to its e-commerce business, one that is a leader around the globe. And that unit continues to play a key role in the Amazon story. But in recent years, another business has become the company's major profit driver -- and its growth might be just beginning.
I'm talking about Amazon Web Services (AWS), Amazon's cloud computing arm. It is the No. 1 cloud provider worldwide and has seen revenue skyrocket amid the artificial intelligence (AI) revolution. Importantly, revenue from core non-AI services remains strong, and over the past few quarters, a new revenue driver has emerged. This is the custom chips business.
With these exciting businesses booming, where will Amazon be in five years? Let's find out.
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04.11.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich fester (finanzen.at)
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04.11.26
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|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
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03.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones schwächelt am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
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03.11.26
|Börse New York: Dow Jones am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
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|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|232,80
|-1,94%
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