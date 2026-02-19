American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|
19.02.2026 18:05:00
Where Will American Express (AXP) Stock Be in 2030?
American Express' (NYSE: AXP) stock has rallied about 160% over the past five years. The financial services giant remained an evergreen investment, even as inflation, rising interest rates, geopolitical conflicts, and other macroeconomic headwinds rattled the global economy. Let's see if its stock will keep rising through the end of the decade.American Express is often considered a credit card company, but it doesn't operate the same business model as Visa (NYSE: V) and Mastercard (NYSE: MA). Visa and Mastercard don't issue their own cards; they partner with banks to co-issue branded cards, earning "swipe fees" whenever those cards are used. They don't handle those accounts or collect the payments.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Express Co.
|
19.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
17.02.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
17.02.26
|Börse New York: Anleger lassen Dow Jones am Dienstagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
17.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Express-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
17.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
13.02.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)