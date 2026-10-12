Axsome Therapeutics Aktie
WKN DE: A2AA7B / ISIN: US05464T1043
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12.10.2026 17:30:00
Where Will Axsome Therapeutics Be in 2030 as Auvelity Expands Into Alzheimer's?
Axsome Therapeutics (NASDAQ: AXSM) entered 2026 with Auvelity already generating more than half a billion dollars in annual sales for major depressive disorder. Now the drug is expanding into a second potentially massive market: agitation associated with Alzheimer's disease.
In April, the FDA approved Auvelity for agitation associated with dementia due to Alzheimer's disease, making it the first approved treatment for the condition that isn't an antipsychotic. Axsome launched it for the new indication in June. And the early numbers look good.
Auvelity generated $180.3 million in second-quarter sales, up 51% year over year. During the first eight weeks following the Alzheimer's launch, new patient starts among people 65 and older jumped 126% compared with the same period in the previous quarter.
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