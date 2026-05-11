Berkshire Hathaway Aktie
WKN: 854075 / ISIN: US0846701086
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11.05.2026 10:05:00
Where Will Berkshire Hathaway Stock Be in 5 Years?
You might have noticed that Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB), the company helmed by Warren Buffett for some 60 years, recently held its annual shareholder meeting in Omaha. The meeting went well, despite the company now being run by Buffett's successor, Greg Abel, after Buffett stepped down as CEO at the end of 2025. All that might have had you wondering whether you should invest in Berkshire -- and where the company might be in five years.Let's examine those questions.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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