Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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07.09.2026 01:37:01
Where Will Berkshire Hathaway Stock Be in 5 Years?
Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) is off to a strong start in its first year under CEO Greg Abel. Second-quarter operating earnings rose 16% from a year earlier. The stock, near $505 as of this writing, puts the company's market value at about $1.1 trillion.Whether the next five years look as good is a harder call. Over a stretch that long, the stock should mostly track two numbers -- how fast operating earnings grow, and what multiple of those earnings investors will pay.And both numbers hinge, arguably more than anything else, on what Abel does with the company's $365 billion of cash and U.S. Treasury bills.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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