Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
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20.11.2026 19:03:02
Where Will Bloom Energy Stock Be in 5 Years After More Than Doubling Its Revenue in 2026?
Bloom Energy (NYSE:BE), a developer of solid oxide fuel cells (SOFCs), was once considered a niche green energy stock. But over the past two years, its stock has rallied more than 530% as the data center market's rapid expansion generated strong tailwinds for its business. Bloom was also added to the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) this September.
Bloom's SOFCs can convert natural gas, biogas, propane, and hydrogen into electricity without any combustion. Its systems can often be deployed in less than two months and bypass traditional utilities that often require years to set up new connections. Its new Power Connect System could further reduce its on-site installation time by over 40%.
Image source: Getty Images.
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