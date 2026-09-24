Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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24.09.2026 07:30:00
Where Will Broadcom Stock Be in 5 Years?
Broadcom (NASDAQ: AVGO) has experienced massive gains over the last five years. Amid demand for artificial intellgence (AI) chips and the company's ability to develop specialized semiconductors for its clients, the stock is up about 7.5-fold over the last five years.
Seeing that, one might wonder where it goes. Investors should probably not expect another 7.5-fold gain. Nonetheless, the semiconductor stock is likely to beat the market regardless of what happens with AI, and here's why.
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