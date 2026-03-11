Renewable Aktie
WKN DE: A0RN4Q / ISIN: US75971W2052
|
11.03.2026 17:46:13
Where Will Brookfield Renewable Corporation (BEPC) Be in 5 Years?
Brookfield Renewable Partners (NYSE: BEP), a builder of hydroelectric dams, wind farms, solar power plants, and other utility-scale green energy projects, went public in 2005 as a limited partnership. In 2020, it created Brookfield Renewable Corporation (NYSE: BEPC), which owned the same assets but was structured as a regular corporation rather than a partnership.That key difference made BEPC a more popular investment among investors who didn't want to deal with BEP's partnership tax forms every year. Since its inception, BEPC's stock has risen 43% and delivered a total return of 78% after reinvesting dividends.BEP's stock has only advanced 9% and delivered a total return of 40% during the same period. So will BEPC's shares rise even higher over the next five years and stay ahead of BEP?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Renewable Corp
Analysen zu Renewable Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Renewable Corp
|0,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.