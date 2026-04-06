Carnival Aktie
WKN: 120071 / ISIN: GB0031215220
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07.04.2026 00:15:00
Where Will Carnival Corporation Stock Be in 3 Years?
With shares down by roughly 16% year to date, Carnival Corporation's (NYSE: CCL) recovery story has hit some choppy waters. While business has been booming in the half-decade following the COVID-19 pandemic, investors and analysts are now worried about a new crisis: the Iran war, which has already led to a sharp increase in global energy costs. Let's weigh the pros and cons of Carnival Corporation stock to see how it might navigate these latest challenges and determine what the next three years might have in store for the company.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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