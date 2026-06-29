Cerebras Systems Aktie

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WKN DE: A40RUX / ISIN: US15675D1037

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29.06.2026 17:23:00

Where Will Cerebras Stock be in 3 Years?

Artificial intelligence (AI) infrastructure provider Cerebras Systems (NASDAQ: CBRS) went public last month and popped impressively on its first day of trading on May 14.Cerebras stock popped an impressive 68% on its first day, rising significantly from its initial public offering (IPO) price of $185. However, the stock has lost 41% of its value since that pop. What's more, the company's first-quarter 2026 results, which were released on June 23, failed to arrest the slide due to disappointing revenue guidance and margin concerns.Analysts, however, remain confident of a turnaround in Cerebras' fortunes. They anticipate a 65% surge in Cerebras stock in the coming year, as evidenced by its 12-month median price target of $300. Notably, 10 of the 11 analysts covering Cerebras rate it as a buy. So, should you capitalize on the recent slide in this AI stock and consider buying it in anticipation of solid long-term gains?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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