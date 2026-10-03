CoreWeave Aktie

CoreWeave für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087

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03.10.2026 16:43:00

Where Will CoreWeave Stock Be in 5 Years?

A number like $104 billion is pretty big -- especially when that's how much revenue you have in your backlog. CoreWeave (NASDAQ: CRWV) buys advanced chips from Nvidia, installs them in data centers, and rents out computing power to the companies building and running artificial intelligence (AI). The company had $104 billion in its backlog at the end of June.

These remaining performance obligations (RPO) are a big part of why so many investors still see the neocloud as a huge opportunity even with its stock up 115% from its 2025 initial public offering (IPO). So, are these bullish investors right?

Demand is clearly still strong, but delivering on that RPO takes an incredible amount of money. So, what does the future hold for CoreWeave? And where will CoreWeave stock be in five years?

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