CRISPR Therapeutics Aktie

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WKN DE: A2AT0Z / ISIN: CH0334081137

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18.09.2026 05:00:00

Where Will CRISPR Therapeutics Be in 10 Years if Gene Editing Fulfills Its Promise?

Technically sophisticated gene-editing biotechs like CRISPR Therapeutics (NASDAQ: CRSP) could become dramatically more capable over the next 10 years if their most ambitious plans come to fruition. If that happens, it'd likely make those who invest today much wealthier.

But where exactly will CRISPR Therapeutics be in 2036, given what it's doing today and what it wants to do tomorrow?

Image source: Getty Images.

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