CRISPR Therapeutics Aktie

CRISPR Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AT0Z / ISIN: CH0334081137

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.09.2026 17:00:00

Where Will CRISPR Therapeutics Stock Be in 5 Years?

CRISPR Therapeutics (NASDAQ: CRSP) has already accomplished something most gene-editing companies are still trying to do: get a CRISPR-based medicine approved and onto the market. Now it has to prove it can build a business around the technology.

That starts with Casgevy, the gene-edited treatment for sickle cell disease developed with Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX). Casgevy generated $76 million in Q2 2026 revenue, up 78% sequentially and 151% year over year. It's now approved in 39 countries, and the FDA recently expanded its U.S. label to children as young as 2.

CRISPR Therapeutics receives 40% of Casgevy's profits and costs, while Vertex handles commercialization and manufacturing. That's a good foundation. But five years from now, I suspect Casgevy won't be the primary reason you'll want to own the stock.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CRISPR Therapeutics AG

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu CRISPR Therapeutics AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CRISPR Therapeutics AG 46,85 -0,09% CRISPR Therapeutics AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:12 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.09.26 KW 36: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Steigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen