Dell Technologies Aktie

Dell Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025

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30.09.2026 14:16:00

Where Will Dell Technologies Be in 3 Years?

Shares of Dell Technologies (NYSE: DELL) have skyrocketed over the past three years, rising almost 8x during this period and outpacing the 103% jump in the tech-laden Nasdaq Composite index.

A big chunk of Dell's gains has arrived over the past year and a half, once it became clear that the company is becoming a major beneficiary of the global artificial intelligence (AI) data center boom. Investors, however, may be wondering if it is a good idea to invest in this high-flying technology giant following its stunning rally.

That's why we will closely examine Dell's prospects and valuation in this article and decide whether it is a good time to buy this growth stock in anticipation of more gains over the next three years.

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