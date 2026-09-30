Where Will Dell Technologies Be in 3 Years?

Shares of Dell Technologies (NYSE: DELL) have skyrocketed over the past three years, rising almost 8x during this period and outpacing the 103% jump in the tech-laden Nasdaq Composite index.

A big chunk of Dell's gains has arrived over the past year and a half, once it became clear that the company is becoming a major beneficiary of the global artificial intelligence (AI) data center boom. Investors, however, may be wondering if it is a good idea to invest in this high-flying technology giant following its stunning rally.

That's why we will closely examine Dell's prospects and valuation in this article and decide whether it is a good time to buy this growth stock in anticipation of more gains over the next three years.

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