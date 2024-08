Where Will Ford Stock Be in 10 Years?

Returning almost nothing over the previous 10 years (even when including dividend payments), Ford Motor Company (NYSE: F) has been a pretty pathetic long-term investment. For context, the S&P 500 returned 241% over the same period, while upstart automaker Tesla grew by 1,100%.TSLA Total Return Level data by YChartsContinue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool