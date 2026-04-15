General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
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15.04.2026 21:15:00
Where Will GE Aerospace Stock Be in 3 Years?
GE Aerospace (NYSE: GE) is the company that retained the storied "GE" ticker after General Electric split into separate, publicly traded businesses. As its name implies, GE Aerospace retained GE's aerospace operations. That has set the company up for long-term success, as evidenced by its impressive backlog. Here's why investors already have a pretty clear picture of where GE Aerospace will be in three years.GE Aerospace makes things like jet engines. Air travel is growing worldwide, and older aircraft are being replaced at the same time. So demand for jet engines is strong right now. For example, commercial equipment sales rose 7% year over year in the fourth quarter of 2025.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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