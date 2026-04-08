General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
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08.04.2026 21:10:00
Where Will GE Vernova (GEV) Stock Be in 10 Years?
GE Vernova (NYSE: GEV), the former energy division of General Electric (NYSE: GE) that was spun off as a stand-alone company in 2024, has risen more than eightfold since its market debut. Let's see why it skyrocketed -- and if it can maintain that momentum over the next decade.Image source: Getty Images.GE Vernova splits its business into three segments: Power (55% of its 2025 orders), Electrification (33%), and Wind (13%). Its Power segment provides gas turbines for combined-cycle plants, steam turbines for coal, gas, and nuclear plants, and services for nuclear power plants. Its Electrifification segment sells transformers, breakers, substations, high-voltage direct current systems, and automation, optimization, and protection services for electrical grids. The Wind segment mainly sells onshore and offshore wind turbines.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|GE Vernova
|810,60
|1,07%
|General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|57 125,00
|6,78%
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