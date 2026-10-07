Where Will GE Vernova Stock Be in 5 Years?

General Electric (NYSE: GE) spun off its energy division as GE Vernova (NYSE: GEV) on April 2, 2024. GE Vernova's stock opened at $142.25 per share on that day, set a record high of $1,174.86 on June 30, 2026, and now trades at about $1,000 per share. Let's see why GE Vernova's stock skyrocketed -- and if it will soar even higher over the next five years.

GE Vernova operates three main segments: Power (55% of its orders in 2025), Electrification (33%), and Wind (13%). The Power segment produces gas and steam turbines for coal, gas, nuclear, and combined-cycle plants. It also provides services for nuclear power plants.

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