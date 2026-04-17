Green Thumb Industries Aktie

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WKN DE: A2JN3P / ISIN: CA39342L1085

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17.04.2026 19:30:00

Where Will Green Thumb Industries Stock Be in 5 Years?

Over the past five years, Green Thumb Industries (OTC: GTBIF) has lost significant market value, with its shares dropping over 70%. Like most of its peers, it has faced a range of challenges, including the sector's tough-to-navigate regulatory environment. However, Green Thumb Industries' financial results look better than those of most of its competitors. Can the company bounce back as it tries to capitalize on the growing cannabis market? Let's find out where the company might be in five years.Image source: Getty Images.Green Thumb Industries is one of the leading multistate operators (MSOs), with 113 stores across 14 U.S. states, and a vast portfolio of brands and products from dried cannabis flower to edibles and cannabis-infused beverages. The company is betting that the regulatory landscape will change significantly in its favor over time, unlocking the estimated $100 billion potential of the cannabis market. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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