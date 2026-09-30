Illumina Aktie

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WKN: 927079 / ISIN: US4523271090

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30.09.2026 02:45:00

Where Will Illumina Stock Be in 5 Years If Its AI Bet Pays Off?

Illumina (NASDAQ: ILMN) is building a deeper AI strategy around the biological data created by its sequencing technology. The Billion Cell Atlas, expanding drugmaker partnerships, and improving core business could create a new growth engine if Illumina can turn its scientific advantage into recurring commercial revenue.

Stock prices used were the market prices of Sept. 17, 2026. The video was published on Sept. 29, 2026.

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