Illumina Aktie
WKN: 927079 / ISIN: US4523271090
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30.09.2026 02:45:00
Where Will Illumina Stock Be in 5 Years If Its AI Bet Pays Off?
Illumina (NASDAQ: ILMN) is building a deeper AI strategy around the biological data created by its sequencing technology. The Billion Cell Atlas, expanding drugmaker partnerships, and improving core business could create a new growth engine if Illumina can turn its scientific advantage into recurring commercial revenue.
Stock prices used were the market prices of Sept. 17, 2026. The video was published on Sept. 29, 2026.
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Nachrichten zu Illumina Inc.
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25.09.26
|S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Illumina von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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24.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.at)
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24.09.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags leichter (finanzen.at)
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23.09.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)
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18.09.26
|S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Verlust hätte eine Illumina-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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16.09.26
|Gewinne in New York: S&P 500 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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15.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
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15.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Illumina Inc.
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