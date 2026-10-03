Where Will Intel Stock Be in 5 Years: Comeback Story or Cautionary Tale?

Intel (NASDAQ: INTC) has spent the past year or so collecting an unusual group of financial backers. The U.S. government took a 10% equity stake. Nvidia (NASDAQ: NVDA) put in $5 billion. SoftBank (OTC: SFTBY) added $2 billion on top of that.

Most turnaround stories involve a company convincing skeptical investors to buy in. Intel convinced the government, one of its biggest AI rivals, and a Japanese conglomerate to underwrite its future before ordinary shareholders decided whether the comeback was real.

That's the piece of the Intel story that gets buried under quarterly revenue numbers, and it matters more than most headlines suggest for anyone trying to picture Intel five years from now.

Continue reading