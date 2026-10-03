Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|
03.10.2026 12:47:00
Where Will Intel Stock Be in 5 Years: Comeback Story or Cautionary Tale?
Intel (NASDAQ: INTC) has spent the past year or so collecting an unusual group of financial backers. The U.S. government took a 10% equity stake. Nvidia (NASDAQ: NVDA) put in $5 billion. SoftBank (OTC: SFTBY) added $2 billion on top of that.
Most turnaround stories involve a company convincing skeptical investors to buy in. Intel convinced the government, one of its biggest AI rivals, and a Japanese conglomerate to underwrite its future before ordinary shareholders decided whether the comeback was real.
That's the piece of the Intel story that gets buried under quarterly revenue numbers, and it matters more than most headlines suggest for anyone trying to picture Intel five years from now.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intel Corp.
|
30.09.26
|Börse New York: NASDAQ 100 steigt letztendlich (finanzen.at)
|
30.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 im Aufwind (finanzen.at)
|
30.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
30.09.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
30.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.at)
|
29.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
29.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
29.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite fällt zurück (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp.
|105,92
|-1,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.