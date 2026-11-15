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15.11.2026 23:00:02

Where Will Intuitive Surgical Be in 10 Years? Hint: Its da Vinci 5 Installed Base Just Topped 2,000

Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG) is having a terrible year. The company's shares are down 21% to date, as of writing, amid somewhat mixed financial results. Also, over the past 18 months, the company has faced margin pressure, partly due to steeper tariffs. That said, there are some reasons to be excited about Intuitive Surgical's future. One of them is the da Vinci 5, the latest version of its famous robotic-assisted surgery (RAS) device.

The da Vinci 5 has become popular since it earned regulatory clearance in 2024, and it recently exceeded an installed base of 2,000 devices. Could this device help Intuitive Surgical bounce back and perform well over the next decade?

Image source: Intuitive Surgical.

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