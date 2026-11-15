BASE Aktie
WKN DE: A2PT19 / ISIN: JP3835260005
|
15.11.2026 23:00:02
Where Will Intuitive Surgical Be in 10 Years? Hint: Its da Vinci 5 Installed Base Just Topped 2,000
Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG) is having a terrible year. The company's shares are down 21% to date, as of writing, amid somewhat mixed financial results. Also, over the past 18 months, the company has faced margin pressure, partly due to steeper tariffs. That said, there are some reasons to be excited about Intuitive Surgical's future. One of them is the da Vinci 5, the latest version of its famous robotic-assisted surgery (RAS) device.
The da Vinci 5 has become popular since it earned regulatory clearance in 2024, and it recently exceeded an installed base of 2,000 devices. Could this device help Intuitive Surgical bounce back and perform well over the next decade?
Image source: Intuitive Surgical.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BASE, Inc. Registered Shs
Analysen zu BASE, Inc. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BASE, Inc. Registered Shs
|321,00
|5,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.