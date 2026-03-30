Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007
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30.03.2026 21:04:33
Where Will Joby Aviation (JOBY) Be in 1 Year?
Joby Aviation (NYSE: JOBY), a developer of electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft, lost more than 40% of its value this year as the Iran War, soaring energy prices, expectations for rate hikes, and other macroeconomic headwinds rattled the markets.Yet over the past 12 months, Joby's stock still rose more than 30% as the S&P 500 advanced 12%. Let's see if this little eVTOL maker can outperform the market over the next 12 months.Image source: Joby Aviation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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24.02.26
|Ausblick: Joby Aviation legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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Analysen zu Joby Aviation Incorporation Registered Shs
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