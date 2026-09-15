Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
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15.09.2026 12:16:00
Where Will Micron Technology Stock Be in 10 Years? Here's What History Says Could Come Next
Over the long haul, stock market investing is a wealth-generating machine. And few companies exemplify this better than Micron Technology (NASDAQ: MU). If you bought $10,000 worth of the memory giant 10 years ago and held through the volatility, you would have roughly $550,790 today -- a life-changing return of over $5,410%.
Most of the gains would have accrued over the last 12 months as generative artificial intelligence (AI) drove demand for its high-bandwidth memory hardware to skyrocket. That said, markets are fickle. And this boom is not guaranteed to last forever. Let's look at Micron's history to get some clues about what the next 10 years might hold for the company.
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Nachrichten zu Micron Technology Inc.
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06:21
|Erste Schätzungen: Micron Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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14.09.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.at)
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14.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 fällt am Montagnachmittag zurück (finanzen.at)
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14.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 in Rot (finanzen.at)
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14.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 fällt zum Start (finanzen.at)
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11.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
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11.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
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11.09.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Micron Technology Inc.
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Micron Technology Inc.
|810,20
|0,78%