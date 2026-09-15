Micron Technology Aktie

Micron Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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15.09.2026 12:16:00

Where Will Micron Technology Stock Be in 10 Years? Here's What History Says Could Come Next

Over the long haul, stock market investing is a wealth-generating machine. And few companies exemplify this better than Micron Technology (NASDAQ: MU). If you bought $10,000 worth of the memory giant 10 years ago and held through the volatility, you would have roughly $550,790 today -- a life-changing return of over $5,410%.

Most of the gains would have accrued over the last 12 months as generative artificial intelligence (AI) drove demand for its high-bandwidth memory hardware to skyrocket. That said, markets are fickle. And this boom is not guaranteed to last forever. Let's look at Micron's history to get some clues about what the next 10 years might hold for the company.

Image source: Getty Images.

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25.06.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
25.06.26 Micron Technology Neutral Goldman Sachs Group Inc.
25.06.26 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Micron Technology Inc. 810,20 0,78% Micron Technology Inc.

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