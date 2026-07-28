Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
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28.07.2026 14:51:00
Where Will Novo Nordisk Stock Be in 3 Years?
Novo Nordisk (NYSE: NVO) fell by 29% over the last 12 months, and that's making investors antsy about the company's next three years. It's clear that it won't be able to coast on its earnings from sales of Ozempic.Let's chart out Novo's path over the next three years to see where its stock will be, given that investors have been dumping it recently.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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