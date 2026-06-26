Nuscale Power Aktie
WKN DE: A3DK09 / ISIN: US67079K1007
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26.06.2026 15:30:00
Where Will NuScale Power Stock Be in 100 Years?
It's not often that investors have the opportunity to think about where a stock will be one century from now. But in the case of NuScale Power (NYSE: SMR), it's a worthwhile exercise.You don't have to hold onto shares that long to benefit from this type of thinking. That's because NuScale -- a nuclear energy stock valued at just $3.9 billion -- isn't benefiting from growth tailwinds that will last for a few years, let alone a few decades. NuScale's biggest growth catalyst could easily last another 100 years.Here's how to think about NuScale as an ultra-long-term stock holding.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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25.02.26
|Ausblick: Nuscale Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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11.02.26
|Erste Schätzungen: Nuscale Power gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Nuscale Power Corp Registered Shs
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