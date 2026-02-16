:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
16.02.2026 02:24:00
Where Will NuScale Power Stock Be in 5 Years?
NuScale Power (NYSE: SMR) stock has benefited from positive tailwinds surrounding the nuclear energy industry and taken investors for a roller-coaster ride. Last year, the stock peaked at $57 per share, but since then it has fallen 70%.NuScale is an early-stage small modular reactor company that will likely continue to experience significant price swings in the coming years as it establishes its business and operating model. For investors considering an investment in the nuclear energy company, here's what to watch for over the next five years.NuScale is in its early stages, and one of the most important things it needs to do is secure firm contract agreements. The company has entered into some high-profile partnerships, but many are non-binding or memoranda of understanding (MOU) that lack firm commitments.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu :be AG Inhaber-Akt
