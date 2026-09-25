NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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25.09.2026 19:00:00
Where Will Nvidia Be in 5 Years?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has become one of the biggest names in the artificial intelligence (AI) boom, but what matters now is what comes next. Five years is a long time in tech, and Nvidia still has huge plans in its pipeline, spanning AI infrastructure, robotics, and more. So, where could Nvidia be in five years' time?
At GTC 2026, Nvidia unveiled Vera Rubin, a full-stack platform that combines graphics processing units (GPUs), central processing units (CPUs), networking, storage, and software into a single AI platform. That matters because AI infrastructure is becoming more complex.
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