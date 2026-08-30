NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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30.08.2026 15:51:01
Where Will Nvidia Stock Be 6 Months After the Latest Explosive Earnings Report? Here’s What History Says.
Nvidia (NASDAQ:NVDA) has steadily delivered one thing in particular to investors quarter after quarter: Mind-blowing earnings growth that's reached record levels well into the billions of dollars. This is thanks to the company's dominance in the high-growth market of artificial intelligence (AI) chips and its expansion into related products and services. In fact, Nvidia has built an AI empire, and in the latest three-month period, this translated into $96 billion in revenue and $59 billion in profit.In the earliest stages of the AI boom, this growth resulted in stock price gains, with the shares climbing 800% over the past five years. But in recent times, Nvidia stock has faltered here and there. For example, in the first quarter of the year, it slipped 6.4%, and its year-to-date gain of 16% isn't huge for such a high-growth company.So, it's perfectly logical to wonder where Nvidia stock will be after the company's latest explosive earnings report. History offers us some answers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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