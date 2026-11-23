Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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23.11.2026 12:50:02
Where Will Nvidia Stock Be in 1 Year? Wall Street's Answer Might Surprise You.
Nvidia (NASDAQ:NVDA) has some positive news for investors after reporting its 2027 fiscal third-quarter (ended Oct. 25) earnings on Tuesday. Revenue more than doubled, and gross margin expanded from 73.4% to 74.8%.
New Chairman of the Board Harvey Jones said the company would not bring back Jensen Huang as CEO and has retained an executive search firm to find a new one.
Image source: Nvidia.
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