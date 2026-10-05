Where Will Nvidia Stock Be in 2030? Three Scenarios for the World's Most Valuable AI Company

To figure out where Nvidia (NASDAQ: NVDA) could be in 2030, we can look at three different scenarios. In the first scenario, AI demand slows, leading the company to underperform expectations. Next, we can look at what happens if the stock meets analyst expectations, and where it could trade if it exceeds them.

Given the roughly five- to six-year useful lifespan of graphics processing units (GPUs), Nvidia has a similar replacement hardware cycle as Apple. Meanwhile, the wide moat it has established in AI model training and its positioning in inference should keep its revenue pretty stable even if AI infrastructure growth slows significantly.

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