Where Will Nvidia Stock Be in 5 Years?

Over the last 18 months or so the capital markets have kicked into a new gear thanks in large part to the technology sector's interest in artificial intelligence (AI).Among AI's hottest opportunities are the "Magnificent Seven" -- a moniker used to collectively describe mega cap tech businesses Microsoft, Meta, Apple, Tesla, Amazon, Alphabet, and Nvidia (NASDAQ: NVDA).At the moment, Nvidia is arguably playing the most important role in the AI revolution as the company's graphics processing units (GPU) remain in high demand and are a key feature of countless generative AI applications.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool