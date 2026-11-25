Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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25.11.2026 07:27:02
Where Will Palantir Stock Be at the End of 2030?
Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) made $1.43 a share in its last four quarters. At roughly $161 a share as of this writing, that gives the stock a price-to-earnings ratio of about 112. I expect investors to pay much less than that for every dollar of Palantir's profit by the end of 2030.
But I think the stock can still climb. I'd say roughly $240 when 2030 ends, about 50% over today's price, or a rise of about 10% a year. To get there, I'm assuming earnings per share of about $4.85 in 2030, with investors paying 50 times those earnings.
This would also take the shares over their record close of $209.05 on Oct. 9. They're still around 23% under that mark, and off almost 10% in 2026.
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