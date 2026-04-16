Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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16.04.2026 16:30:00
Where Will QQQ Be in 12 Months? Wall Street Analysts Have a Clear Answer.
The Invesco QQQ Trust ETF (NASDAQ: QQQ) hasn't just been a top performer over the past few years. The exchange-traded fund (ETF) has been an elite performer for almost two decades (as of the end of the 2008-09 financial crisis). Over the past 15 years, the fund has returned an average of 18.3% annually, putting it in the top 2% of Morningstar's Large Growth category.As much as investors love to see performance numbers like that, it's important to remember that this performance happened in the past. What happens going forward is unknown. But we can look at Wall Street analysts' forecasts of the fund's individual holdings to get a sense of where the Invesco QQQ Trust ETF might be headed in the next 12 months.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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