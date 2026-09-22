Nasdaq Aktie

Nasdaq für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 813516 / ISIN: US6311031081

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22.09.2026 13:00:00

Where Will QQQ Be in 20 Years? Here's What the Nasdaq-100's Historical Growth Rate Suggests.

For most of the past 20 years, buying tech stocks has been one of the smartest moves for investors. Ever since September 2006, the tech-heavy Nasdaq-100 index has strongly outperformed the S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC).

^NDX Chart

^NDX data by YCharts

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