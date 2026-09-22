Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|
22.09.2026 13:00:00
Where Will QQQ Be in 20 Years? Here's What the Nasdaq-100's Historical Growth Rate Suggests.
For most of the past 20 years, buying tech stocks has been one of the smartest moves for investors. Ever since September 2006, the tech-heavy Nasdaq-100 index has strongly outperformed the S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC).
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nasdaq Inc
Analysen zu Nasdaq Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nasdaq Inc
|82,60
|0,24%