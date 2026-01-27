:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
27.01.2026 19:00:00
Where Will Realty Income Stock Be in 1 Year?
Realty Income (NYSE: O) owns a portfolio of 15,500 single-tenant net-lease properties. It is the industry giant, with a market cap over 3 times that of its closest peer. That's good and bad. Here's why the next year is so important to monitor if you plan to buy and hold Realty Income for the long term.Image source: Getty Images.Realty Income is huge, explaining in its investor presentation that it is the sixth-largest global real estate investment trust (REIT). It owns properties in the United States and within eight European countries, including the United Kingdom. It has a heavy focus on retail properties, which make up roughly 80% of its rents.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu :be AG Inhaber-Akt
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Realty Income Corp.
|50,61
|0,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor Zahlen von Tesla, Microsoft und Meta: ATX rutscht ins Minus -- DAX zur Wochenmitte leichter -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich schwächer. Am deutschen Aktienmarkt sind unterdessen ebenso Verluste zu sehen. In Fernost dominierten die Käufer das Geschehen.