Where Will Robinhood Stock Be in 5 Years?

Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) has established itself as a major force in financial technology (fintech). While it has led the way in bringing modern changes to traditional financial services, it's also launched new products that come with risk; those are two sides of the same coin.

Robinhood's stock has reflected that. It has been volatile over the past few years, soaring before plunging. It's up 10% year to date. As the financial world changes, where can investors expect it to be in five years?

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