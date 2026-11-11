ServiceNow Aktie
WKN DE: A1JX4P / ISIN: US81762P1021
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11.11.2026 12:02:02
Where Will ServiceNow Stock Be in 2 Years?
ServiceNow (NYSE:NOW) has expanded its partnership with Google Cloud, allowing Gemini Enterprise to execute business workflows across multiple industries. The company's ability to monetize this growing AI activity could determine whether shares deliver meaningful upside.
Stock prices used were the market prices of Oct. 29, 2026. The video was published on Nov. 6, 2026.
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