Where Will the Nasdaq Be in 2036? History Has Good and Bad News for Growth Investors.

Past performance is never a guarantee of future results. It is, however, a pretty good indication of what the future likely holds. That's particularly true if the key underpinnings of that past performance are still in place.

With that as the backdrop, what can the past 30 years' worth of performance from the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) tell us about the next 10 years?

Arguably more than you might think.

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