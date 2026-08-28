Answer Holdings Aktie
WKN DE: A3EQ88 / ISIN: JP3127630006
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28.08.2026 12:12:00
Where Will the S&P 500 Be in 20 Years? History Has a Reassuring Answer for Investors.
It's wild to think how rapidly the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has progressed in recent years. Since July 2022, the S&P 500 has nearly doubled, reaching 7,681 as of Aug. 26.From its launch in 1923, it took 45 years to reach 100 on June 4, 1968. Then it took almost 30 years to close above 1,000 on Feb. 2, 1998. It took another 16 years for the S&P 500 to reach 2,000, which it did on Oct. 31, 2014.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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