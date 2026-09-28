Where Will the S&P 500 Be in 30 Years? History Offers a Clear Answer for Investors.

The easiest and most uncomplicated way for investors to benefit from the stock market is by buying an S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) exchange-traded fund, such as the Vanguard S&P 500 ETF. This investment vehicle instantly allows you to own a piece of 500 or so large and profitable American businesses. It's a smart way to build wealth.

But where will the S&P 500 index be in 30 years? History offers a clear answer.

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