:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
23.01.2026 13:45:00
Where Will The Trade Desk Stock Be in 5 Years?
Investors may look back at 2025 as the year investors turned on The Trade Desk (NASDAQ: TTD) stock. Other than the pullback in 2022, The Trade Desk stock had generally moved higher since its 2016 IPO.However, the 70% sell-off over the last 12 months has been so severe that the stock price is back to levels first seen in 2020. Consequently, the question for investors is whether The Trade Desk stock can stage a comeback over the next five years or have its days of growth come to an end?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
