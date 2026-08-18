18.08.2026 22:05:00

Where Will the Vanguard S&P 500 ETF Be in 20 Years? History Has Good and Bad News for Investors.

The Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) is one of the most popular ways to passively track the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC). It was launched in 2010 as the ETF version of the Vanguard S&P 500 Index Fund (NASDAQMUTFUND: VFINX), which arrived in 1976. John Bogle, Vanguard's founder, believed it was smarter to simply invest in the entire S&P 500 because most actively managed funds couldn't beat the market over the long term. He famously told investors, "Don't look for the needle in the haystack. Just buy the haystack." Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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