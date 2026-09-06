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06.09.2026 10:00:00
Where Will the Vanguard S&P 500 ETF (VOO) Be in 20 Years? Here's What 106 Years of History Suggests.
The Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) is one of the most popular ETFs in existence, and for good reason.It tracks the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), holding stocks from 500 of the largest and most profitable companies in the U.S. Many of these companies have decades of experience recovering from recessions, bear markets, and crashes, making this ETF a particularly smart choice during periods of volatility.But how will it fare over the next two decades? While past performance can't guarantee future returns, over a century of history has encouraging news for investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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