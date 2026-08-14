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14.08.2026 15:45:00
Where Will the Vanguard S&P 500 ETF (VOO) Be in 20 Years? Here's What Decades of Stock Market History Suggests.
There are many ways to gain access to the stock market. Investors can buy individual securities. But another popular method is to add an exchange-traded fund (ETF) to your portfolio.When it comes to the latter strategy, the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) is a top choice. It provides instant exposure to the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC). Where will this ETF be in 20 years? Here's what decades of stock market history suggest.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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