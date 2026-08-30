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30.08.2026 15:09:00
Where Will the Vanguard S&P 500 ETF (VOO) Be in 20 Years? Here's What History Suggests.
Over the past 100 years, a simple buy-and-hold investment in the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) would have been one of the best ways to make money. During that time, the index averaged a roughly 10% annual return.At that return, a $100 investment in the S&P 500 100 years ago would have turned into nearly $1.4 million. While returns can vary widely on a short-term basis, it's still reasonable to think that a 10% average annual return for index funds such as the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) is possible over the next 20 years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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