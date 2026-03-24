USA Rare Eart a Aktie
WKN DE: A412UH / ISIN: US91733P1075
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24.03.2026 10:30:00
Where Will USA Rare Earth Stock Be in 5 Years?
Shares of USA Rare Earth (NASDAQ: USAR) made some big moves back in January, when the exploration-stage company's stock more than doubled, thanks to a spate of promising news. Since then, however, price action has been much less stellar.Even as the company continues to make further commercialization efforts, this growth stock has given up much of January's gains. It could even finish the month back below $15 per share.Yet while turbulence has reemerged in the near term, the story with this mining stock could prove more promising in the long term.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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